Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite

Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении
Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. .
Большой выбор квартир: 2 комнаты в пентхаусе с садовым цокольным этажом.
- 2 комнаты на первом этаже 44 м2 с садом 16 м2
- 4 комнаты первый этаж 117 м2 с садом 142 м2
- 3 комнаты 83 м2 + балкон 3 м2
- 5 номеров 112 м2 + терраса 11 м2
- Пентхаус 210 м2 поверхность 42 м2 терраса
.
Подвал и парковка для каждой квартиры.
доставка 30 месяцев
Гибкий график.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
