  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite

Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite

Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
26.08.2025
$1,09 млн
14.07.2025
$1,02 млн
;
8
ID: 26939
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Большой выбор квартир: 2 комнаты в пентхаусе с садовым цокольным этажом. - 2 комнаты на первом этаже 44 м2 с садом 16 м2 - 4 комнаты первый этаж 117 м2 с садом 142 м2 - 3 комнаты 83 м2 + балкон 3 м2 - 5 номеров 112 м2 + терраса 11 м2 - Пентхаус 210 м2 поверхность 42 м2 терраса . Подвал и парковка для каждой квартиры. доставка 30 месяцев Гибкий график.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
