  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Иерусалим, Израиль
от
$887,700
26.08.2025
$887,700
14.07.2025
$831,183
;
5
Оставить заявку
ID: 26820
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля. Некоторые примеры цен: 3 номера 82м2, балкон 12м2 Цена: 2.884.000sh 4 комнаты, 83, 85 или 94 м2, балкон 12 м2 Цена от 2.959.000sh 5 штук и 6 штук также доступны Цены не включают наши агентские сборы Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам немедленно по следующим номерам: 054 946 1963 Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$897,000
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ашдод, Израиль
от
$771,000
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$887,700
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Показать все Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$2,13 млн
Новый проект на Герцилии в новом районе в моде Галил Ям. Новое здание бутика с современной архитектурой в сочетании со стилем Bauhaus TLV. Внутренние и внешние услуги высокого уровня. Все квартиры будут оборудованы и меблированы. Большой выбор квартиры от первого этажа до пентхауса. Обеспече…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$711,000
Красивый новый проект в самом сердце Бат-Яма, примерно в 15 минутах ходьбы от моря и недалеко от трамвайной линии, которая ведет в Тель-Авив. Высокие постоянные услуги От 2 комнат до пентхауса от 1 900 000 шт. Все товары продаются с паркингом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Показать все Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Едидия Франкель Проект 40 Здание классифицируется только там, где фасад будет реабилитирован (остальная часть будет новой постройкой), расположенное по адресу Герцль 82. Едидия Франкель в новом VIBE в Тель-Авиве в самом сердце оживленного флорентийского района 6-этажный проект магазина Про…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации