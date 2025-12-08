  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Jerusalem Subdistrict
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Jerusalem Subdistrict

Иерусалим
29
Бейт-Шемеш
7
Beit Shemesh
3
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$732,535
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Бо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$808,241
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
OneOne
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$980,800
Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2 Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Новый Катамон Иерусалим Проект от 2 до 5 комнат, пентхаусов и первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Доставка декабрь 2029 Способ оплаты Проект сопро…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,35 млн
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$883,946
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$735,600
Новый Катамон Иерусалим Проект от 2 до 5 комнат, пентхаусов и первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Доставка декабрь 2029 Способ оплаты Проект сопро…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Рези…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Holyland bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
В самом сердце Бейт-Вагана наконец-то доступна новая фаза комплекса Holyland с широким выбором апартаментов от 3 комнат до пентхауса и первого этажа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$683,495
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,50 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$980,800
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для неко…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$720,275
Новый проект в 2 9-этажных зданиях и 1 19-этажном здании, Кириат Хайовель Иерусалим Коммерческий центр рядом с проектом, в 300 м от трамвая. 2 лифта, 3 детских сада, клуб для жителей, 1 парковка на квартиру Доставка в марте 2028 года 2 номера 54m2 с террасой 18m2 Цена: 2,350,000sh 4 номера…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$1,53 млн
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$918,887
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$906,934
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,04 млн
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Бо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$849,618
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
Новый проект в 2 9-этажных зданиях и 1 19-этажном здании, Кириат Хайовель Иерусалим Коммерческий центр рядом с проектом, в 300 м от трамвая. 2 лифта, 3 детских сада, клуб для жителей, 1 парковка на квартиру Доставка в марте 2028 года 2 номера 54m2 с террасой 18m2 Цена: 2,350,000sh 4 номера…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Мордехай Хайят представляет новый исключительный проект в Святой Земле – Иерусалиме Потрясающий вид на Иерусалим На возвышенном холме с видом на потрясающие пейзажи Иерусалима, жилой комплекс Холиланд, подписанный одним из лучших строителей Израиля. Это знаковый архитектурный проект, котор…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,27 млн
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$980,800
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,04 млн
Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2 Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,11 млн
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Бо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,68 млн
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,45 млн
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаме…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаме…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,59 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Michkenot ahouma
Иерусалим, Израиль
от
$1,27 млн
Очень красивый проект 5 корпуса 6 этажного цеха с выбором нескольких квартир от 2 комнат до пентхауса. С местом мечты близость общественного транспорта (трамвай, знаменитый поезд, соединяющий Иерусалим с аэропортом Бен-Гурион) Махане Йеуда и Сакер Парк
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$841,956
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$796,900
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,36 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$888,850
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для неко…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,39 млн
Мордехай Хайят представляет новый исключительный проект в Святой Земле – Иерусалиме Потрясающий вид на Иерусалим На возвышенном холме с видом на потрясающие пейзажи Иерусалима, жилой комплекс Холиланд, подписанный одним из лучших строителей Израиля. Это знаковый архитектурный проект, котор…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$720,275
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 2 зданий, здание из 8 этажей и башня из 18 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы опциональны. Доставка 53 месяца…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,46 млн
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Рези…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$919,500
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$2,27 млн
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Бо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,67 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$913,370
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,67 млн
В центре Иерусалима, роскошная резиденция очень красивый пентхаус 175 м2 с террасой 62 м Панорамный вид захватывает дух. высота потолка. Двойная парковка + подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$995,512
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,25 млн
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Рези…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,38 млн
Новый Катамон Иерусалим Проект от 2 до 5 комнат, пентхаусов и первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Доставка декабрь 2029 Способ оплаты Проект сопро…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$912,451
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$704,950
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для неко…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$660,814
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаме…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Мордехай Хайят представляет новый исключительный проект в Святой Земле – Иерусалиме Потрясающий вид на Иерусалим На возвышенном холме с видом на потрясающие пейзажи Иерусалима, жилой комплекс Холиланд, подписанный одним из лучших строителей Израиля. Это знаковый архитектурный проект, котор…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Новый роскошный жилой проект в Иерусалиме находится недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от Мамиллы. Этот престижный жилой проект гармонично сочетает в себе интеллектуальное и современное строительство, наряду с классическим дизайном. Эта резиденция расположена в самом сердце Ие…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,62 млн
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$674,300
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Новый проект в 2 9-этажных зданиях и 1 19-этажном здании, Кириат Хайовель Иерусалим Коммерческий центр рядом с проектом, в 300 м от трамвая. 2 лифта, 3 детских сада, клуб для жителей, 1 парковка на квартиру Доставка в марте 2028 года 2 номера 54m2 с террасой 18m2 Цена: 2,350,000sh 4 номера…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Новый проект в Свято-Иерусалиме, расположенный в 30-этажном здании, недалеко от Байит Веган и Рамат Шарет и в 5 минутах от каньона Малха и дороги, ведущей во весь Иерусалим Роскошное лобби с 4 лифтами, охраной и спортзалом. Парковка и подвал для каждой квартиры Вход в 2027 году От 3 до 6 к…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Holyland bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
В самом сердце Бейт-Вагана наконец-то доступна новая фаза комплекса Holyland с широким выбором апартаментов от 3 комнат до пентхауса и первого этажа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$873,525
Проект Adéret Jerusalem Проект Adéret Jerusalem, расположенный в самом сердце нового района Гиват Хаматос, представляет собой редкую возможность жить в современной и семейной обстановке в Иерусалиме. Это первый проект, построенный в этом районе, символ обновления и видения этого нового райо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$916,435
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 2 зданий, здание из 8 этажей и башня из 18 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы опциональны. Доставка 53 месяца…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
