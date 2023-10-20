  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Иерусалим, Израиль
$1,35 млн
26.08.2025
$1,35 млн
14.07.2025
$1,26 млн
4
ID: 26814
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Новый Катамон Иерусалим Проект от 2 до 5 комнат, пентхаусов и первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Доставка декабрь 2029 Способ оплаты Проект сопровождает банк Leumi. 20% 80% или несколько раз 2 номера от 53 до 69 м2 с террасой 9 м2, с 28-го этажа, вид с южной стороны парка с подвалом, но без парковки - Цены от 2.400.000 ш 2.5 номера 69m2 и 12m2 терраса Цена: 3,000,000 sh 3 номера 80м2 и 11м2 терраса с подвалом и парковкой, с 22 этажа, выставка: Север/Запад Цена от 3.500.000 ш. 5 номеров 120м2 и 11м2 терраса, с 2 парковочными местами и подвалом, 9-й этаж - Цена от 4.500.000 ш 5 номеров 135м2, 2 террасы 18м2 и 12м2, 3 ванные комнаты с туалетом, 11 этаж – Цена от 5 000 000 ш Эти цены могут быть изменены и не включают комиссию нашего агентства, которая составляет 2%. Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

