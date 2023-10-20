Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 2 зданий, здание из 8 этажей и башня из 18 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы опциональны. Доставка 53 месяца. Начальная цена за одну из 2 штук: 49 м2 с террасой 6 м2: 1,820 000 ниш Район Кирьят Йовель имеет великолепный вид и расположен в стратегическом месте с оптимальным доступом к основным дорогам, включая бульвар Бегин и улицу Голомб. Район также идеально расположен недалеко от торгового центра Malcha и стадиона Teddy. Рядом находятся районы Бейт-Веган, а также Рамат-Денья и Рамат-Шарет.