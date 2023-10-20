  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Иерусалим, Израиль
от
$897,000
26.08.2025
$897,000
14.07.2025
$839,891
;
9
ID: 26951
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 2 зданий, здание из 8 этажей и башня из 18 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы опциональны. Доставка 53 месяца. Начальная цена за одну из 2 штук: 49 м2 с террасой 6 м2: 1,820 000 ниш Район Кирьят Йовель имеет великолепный вид и расположен в стратегическом месте с оптимальным доступом к основным дорогам, включая бульвар Бегин и улицу Голомб. Район также идеально расположен недалеко от торгового центра Malcha и стадиона Teddy. Рядом находятся районы Бейт-Веган, а также Рамат-Денья и Рамат-Шарет.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

