Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для некоторых квартир. Доставка 50 месяцев. стартовая цена за одну из 2 штук: 67 м2 с террасой 12 м2: 2300000 ниш Район Кирьят Йовель имеет великолепный вид и расположен в стратегическом месте с оптимальным доступом к основным дорогам, включая бульвар Бегин и улицу Голомб. Район также идеально расположен недалеко от торгового центра Malcha и стадиона Teddy. Рядом находятся районы Бейт-Веган, а также Рамат-Деня и Рамат-Шарет.