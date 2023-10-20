Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей.
Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом.
Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для некоторых квартир.
Доставка 50 месяцев.
стартовая цена за одну из 2 штук:
67 м2 с террасой 12 м2: 2300000 ниш
Район Кирьят Йовель имеет великолепный вид и расположен в стратегическом месте с оптимальным доступом к основным дорогам, включая бульвар Бегин и улицу Голомб. Район также идеально расположен недалеко от торгового центра Malcha и стадиона Teddy.
Рядом находятся районы Бейт-Веган, а также Рамат-Деня и Рамат-Шарет.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
