  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,18 млн
;
6
ID: 32802
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,02 млн
Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2 Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр…
Immobilier.co.il
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Immobilier.co.il
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаме…
Immobilier.co.il
