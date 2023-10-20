Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый роскошный жилой проект в Иерусалиме находится недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от Мамиллы.
Этот престижный жилой проект гармонично сочетает в себе интеллектуальное и современное строительство, наряду с классическим дизайном.
Эта резиденция расположена в самом сердце Иерусалима под реконструкцией, с роскошным входным залом, предлагающим все современные удобства, найденные в современной технологии линии фронта. 9-этажная структура включает в себя множество квартир от 2 до 5 номеров и роскошных пентхаусов, все оформлено по самым высоким стандартам, с крытым бассейном и спа.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно