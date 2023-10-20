Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Новый роскошный жилой проект в Иерусалиме находится недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от Мамиллы. Этот престижный жилой проект гармонично сочетает в себе интеллектуальное и современное строительство, наряду с классическим дизайном. Эта резиденция расположена в самом сердце Иерусалима под реконструкцией, с роскошным входным залом, предлагающим все современные удобства, найденные в современной технологии линии фронта. 9-этажная структура включает в себя множество квартир от 2 до 5 номеров и роскошных пентхаусов, все оформлено по самым высоким стандартам, с крытым бассейном и спа.