  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
26.08.2025
$1,19 млн
14.07.2025
$1,11 млн
;
7
ID: 26953
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Новый роскошный жилой проект в Иерусалиме находится недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от Мамиллы. Этот престижный жилой проект гармонично сочетает в себе интеллектуальное и современное строительство, наряду с классическим дизайном. Эта резиденция расположена в самом сердце Иерусалима под реконструкцией, с роскошным входным залом, предлагающим все современные удобства, найденные в современной технологии линии фронта. 9-этажная структура включает в себя множество квартир от 2 до 5 номеров и роскошных пентхаусов, все оформлено по самым высоким стандартам, с крытым бассейном и спа.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

