  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Иерусалим, Израиль
от
$1,23 млн
26.08.2025
$1,23 млн
14.07.2025
$1,15 млн
;
3
ID: 26941
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Резиденция 2 красивых 19-этажных башен с высоким уровнем обслуживания, престижный вестибюль с высотой потолка, полностью оборудованный тренажерный зал и бизнес-зал. Большой выбор апартаментов от 3, 4 и 5 номеров до пентхауса. Все апартаменты оборудованы кондиционером VRF, электрическими жалюзи с подогревом пола, изоляционным остеклением и т. Д. Очень гибкий график; Доставка 48 месяцев.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

