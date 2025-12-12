  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Бейте-Шемеше

Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$674,300
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$919,500
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$1,53 млн
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$683,495
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$808,241
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$912,451
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$796,900
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
