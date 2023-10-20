Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш
Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом:
• 20 минут от Тель-Авива
Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости.
Каждая квартира имеет оптимизированный дизайн, качественные услуги и парковку + подвал.
Привлекательные инвестиции: высокий спрос, потенциал роста, выгодные условия оплаты (15% по подписи, остаток за 3 месяца до поставки - без индексации).
Запланированная поставка Т3 2028.
Местонахождение на карте
Бейт-Шемеш, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг
