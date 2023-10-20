Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима
Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу.
10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы.
С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, расположенные в торговом центре, расположенном в самом сердце Талпиота, недалеко от дорог, трамвай находится в 15 минутах ходьбы от Баки.
Этот проект предложит апартаменты от 2 до 5 комнат, первый этаж, мини-пентхаусы и пентхаусы.
Доступно в декабре 2026
3 p 77m2 и терраса 8.4m2
3 p 81m2 и между 8 и 12m2 террасой
3 p 87m2 и 10 m2 терраса
4 p 105m2 и между 12 и 18m2
4 p 98m2 и терраса между 10 и 13m2
4 p102m2 и терраса между 10 и 13m2
5 p 122m2 и терраса между 13 и 16m2
Цены начинаются от 2 775 000 ш, и каждая квартира поставляется с погребом и парковкой.
4 номера 105м2 с террасой 13м2, парковкой и подвалом с 1-го этажа
Цена от 3.754.000 ш.
Пентхаус из 4 комнат 140 м2 с красивой террасой 33 м2.
Мини-пентхаус из 4 комнат 136м2 с красивой террасой 118м2
Способ оплаты:
15% на подпись
15% каждые 5 месяцев
15% на ключевые поставки
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT)
Для получения дополнительной информации или для организации визита,
Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон
Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле
Иерусалим, Израиль
