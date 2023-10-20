  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Иерусалим, Израиль
$831,600
26.08.2025
$831,600
14.07.2025
$778,655
5
ID: 26811
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим

О комплексе

Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, расположенные в торговом центре, расположенном в самом сердце Талпиота, недалеко от дорог, трамвай находится в 15 минутах ходьбы от Баки. Этот проект предложит апартаменты от 2 до 5 комнат, первый этаж, мини-пентхаусы и пентхаусы. Доступно в декабре 2026 3 p 77m2 и терраса 8.4m2 3 p 81m2 и между 8 и 12m2 террасой 3 p 87m2 и 10 m2 терраса 4 p 105m2 и между 12 и 18m2 4 p 98m2 и терраса между 10 и 13m2 4 p102m2 и терраса между 10 и 13m2 5 p 122m2 и терраса между 13 и 16m2 Цены начинаются от 2 775 000 ш, и каждая квартира поставляется с погребом и парковкой. 4 номера 105м2 с террасой 13м2, парковкой и подвалом с 1-го этажа Цена от 3.754.000 ш. Пентхаус из 4 комнат 140 м2 с красивой террасой 33 м2. Мини-пентхаус из 4 комнат 136м2 с красивой террасой 118м2 Способ оплаты: 15% на подпись 15% каждые 5 месяцев 15% на ключевые поставки (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Показать все публикации