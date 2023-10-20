Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Новый проект в 2 9-этажных зданиях и 1 19-этажном здании, Кириат Хайовель Иерусалим Коммерческий центр рядом с проектом, в 300 м от трамвая. 2 лифта, 3 детских сада, клуб для жителей, 1 парковка на квартиру Доставка в марте 2028 года 2 номера 54m2 с террасой 18m2 Цена: 2,350,000sh 4 номера 93 м2 с террасой от 11 до 13 м2 Цена от 3.300,000sh 3-комнатный пентхаус 90м2 с террасой 34м2 - 8-й этаж Цена: 3,450,000sh Пентхаус 4 номера 93м2 с террасой 25м2 - 8-й этаж Цена : 3 800 000ш Penthouse 4 номера 95m2 с террасой 14m2 - 15-й этаж Цена: 3.880.000sh Первый этаж 4 комнаты 96м2 с террасой 24м2 Цена от 3.000.000sh до 3.500.000sh (строительство 8 этажей) 4 номера 93 м2 с террасой 11 м2 - 6-й этаж (строительство 8 этажей) Цена: 3,250,000sh Эти цены не включают наши агентские сборы, которые составляют 2% без учета налогов. Цены могут быть изменены Для получения дополнительной информации или для организации визита, Звоните нам по телефону 054 946 1963 Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы. Больше информации Свяжитесь со мной