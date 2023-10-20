  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim

Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim

Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
26.08.2025
$1,03 млн
14.07.2025
$963,487
;
7
ID: 26961
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаментов, от 2 комнат до пентхауса. Доставка: 30 месяцев

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Вы просматриваете
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
