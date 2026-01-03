  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Хайфском округе

Хайфа
1
Hadera Subdistrict
3
Хариш
2
Haifa Subdistrict
1
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Хайфа, Израиль
от
$818,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Спец-предложение к запуску: платите 400 000 ₪ сейчас, а остаток — по спец-плану ближе к заселению, причём без привязки к индексу. Количество квартир и срок акции ограничены. О проекте Закрытый бутиковый квартал на пересечении ул. Шошанат ха-Кармель × ха-Иланот × Дерех ха-Ям — максимум …
Invest Cafe
Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Ор Акива, Израиль
от
$1,25 млн
БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera и окрестностей представляет престижный проект недвижимости в Ор Акива, в востребованном жилом районе «Ор Ям». Расположенный рядом с Кесарией, всего в нескольких минутах от Хадеры, город Ор-Акива имеет стратегическое расположение, сочетающее спокойствие,…
Immobilier.co.il
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$331,780
НОВЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ХАРИШЕ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр своего нового предпродажного проекта в быстро развивающемся городе Хариш, месте с большим потенциалом! Этот проект, расположенный в самом сердце Хариша, недалеко от школ, синагог и…
Immobilier.co.il
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$315,504
НОВЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ХАРИШЕ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр своего нового предпродажного проекта в быстро развивающемся городе Хариш, месте с большим потенциалом! Этот проект, расположенный в самом сердце Хариша, недалеко от школ, синагог и…
Immobilier.co.il
