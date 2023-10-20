  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Хадера, Израиль
от
$1,27 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 33641
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Мечтаете о доме с садом в тишине и рядом с удобствами и Бет-Хабадом? Вот она! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивный редкий продукт: - просторный дом 5 комнат 140 м2, на участке 330 м2, Большой и красивый зеленый ландшафтный сад, - большая гостиная с видом на солнечную террасу, обращенную на юго-восток, с перголой, - красивая открытая и яркая кухня, - Роскошный мастер-люкс с собственной ванной комнатой, как в отеле! - большая, безопасная комната (Мамед), Кондиционер в каждой комнате, - в общей сложности 2 ванные комнаты и 2 туалета, - Возможность построить еще 40 м2 на крыше! - дополнительное помещение в саду, которое может быть использовано в качестве офисной или гостевой комнаты; - 2 частных парковочных места. Этот дом полностью отремонтирован красивыми материалами: жить можно прямо! Место выбора на тихой улице и в нескольких минутах от торгового центра Mixx, супермаркета, ресторанов, автобусов и франкоязычной Бет Хабад! Отличная возможность! Свяжитесь с нами: Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$655,215
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ашкелон, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Хадера, Израиль
от
$1,27 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Расположенная на улице Молчо, прямо в Неве Цедек, ее магазины, очарование и атмосфера, эта квартира наслаждается приятной городской средой, недалеко от магазинов, кафе, общественного транспорта и всех удобств повседневной жизни. Улица Молчо ценится своим жилым спокойствием, оставаясь в неско…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,232
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Показать все Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$511,005
Красивые 4 комнаты в небольшом здании в центре в районе Неве Адарим, 3 этаж на 5, терраса Сукка, не пропустить
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации