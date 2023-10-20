Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Ищете семейный дом, хорошо расположенный, с высококлассными услугами?
RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui представляет вас исключительно в самом сердце района Хаотсар, на частной улице.
- дом из 6 комнат полностью отремонтирован!
- жилая площадь 180 м2,
- участок площадью 250 м2, просторная терраса, зеленый сад в окружении фруктовых деревьев,
- прекрасное пространство коссу жизни,
- современная кухня с ее широким и красивым островом,
- большой мастер-люкс на первом этаже с ванной комнатой,
- Наверху, 4 дополнительные спальни, включая одну защищенную,
- Пещера,
В общей сложности 2 ванные комнаты и 3 туалета.
Дом очень ценится франкоязычными людьми!
Свяжитесь с нами:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
