  4. Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
;
9
ID: 33437
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Ищете семейный дом, хорошо расположенный, с высококлассными услугами? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui представляет вас исключительно в самом сердце района Хаотсар, на частной улице. - дом из 6 комнат полностью отремонтирован! - жилая площадь 180 м2, - участок площадью 250 м2, просторная терраса, зеленый сад в окружении фруктовых деревьев, - прекрасное пространство коссу жизни, - современная кухня с ее широким и красивым островом, - большой мастер-люкс на первом этаже с ванной комнатой, - Наверху, 4 дополнительные спальни, включая одну защищенную, - Пещера, В общей сложности 2 ванные комнаты и 3 туалета. Дом очень ценится франкоязычными людьми! Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Хадера, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$752,400
Расположенная на «Моше Даян» лицом к парку «Ашдод Ям» и морю, квартира особенно просторная и прозрачная. Очень востребованное месторасположение, редкий продукт, имеет 2 ступени от всех: Город, Марина, море, магазины, транспортные средства
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$843,315
Квартира 4 номера в Ашдоде «Youd Bet», в небольшом здании 5 этажей тихая, но имеет 2 не все удобства. Очень ухоженная, недавно отремонтированная ванная комната, терраса, кондиционер, частная парковка, лифт
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Эксклюзивная новинка для Bnei Moshe 14 6-й этаж, открытый вид, 4 просторных номера, лифт и парковка в Табу, солнечная терраса и общий номер Квартира площадью около 103 м2 с дополнительной солнечной террасой 8 м2, откуда открывается беспрепятственный вид Полное архитектурное проектирование и…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
