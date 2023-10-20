  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Хадера, Израиль
от
$1,13 млн
;
9
ID: 33533
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Новый! Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera! Мы представляем вам новый дом очень высокого положения для продажи на улице Беллинсон, в павильоне Неве Хаим. Характеристики: - Современный новый дом, - Дом 6 комнат площадью 170 м2, построенный на 250 м2 земельного участка, - 2 родительских люкса (на первом этаже и наверху), - качественные материалы, кондиционер в каждой комнате, - Хорошее открытое пространство с кухней мечты! - Немедленный вход возможен! Отличная возможность по очень привлекательной цене! Свяжитесь с нами, Рахель Бенгигуи, RE/MAX Хадера. Профессиональная лицензия: 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации