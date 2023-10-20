Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

БЖ Новый! Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera! Мы представляем вам новый дом очень высокого положения для продажи на улице Беллинсон, в павильоне Неве Хаим. Характеристики: - Современный новый дом, - Дом 6 комнат площадью 170 м2, построенный на 250 м2 земельного участка, - 2 родительских люкса (на первом этаже и наверху), - качественные материалы, кондиционер в каждой комнате, - Хорошее открытое пространство с кухней мечты! - Немедленный вход возможен! Отличная возможность по очень привлекательной цене! Свяжитесь с нами, Рахель Бенгигуи, RE/MAX Хадера. Профессиональная лицензия: 313736