  2. Израиль
  3. Хадера
  Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Хадера, Израиль
от
$623,865
;
10
ID: 33473
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: Дуплекс площадью около 150 м2 первоначально 5 штук, преобразованных в 4 штуки! - На 5-м и 6-м этажах, - Хорошая кухня, оборудованная многочисленными складскими и столовыми помещениями, Просторная гостиная и столовая с выходом на первую террасу площадью 6 м2, - 2 большие спальни, - ванная и гостевой туалет, - прачечная, - Наверху: мастер-люкс XXL с собственной ванной комнатой, Превосходная терраса-Сукка площадью около 50 м2 выставлена на юго-западе! - клиринг с интегрированным пространством для хранения, - Пещера на террасе, - Укрытие в здании, - Парковочное место! Дуплекс расположен в тихом кондоминиуме 6 этажей, ухоженный, красивый вестибюль, лифт, общее безопасное пространство в здании. Дуплекс с большим потенциалом в сердце Хадеры, недалеко от сообществ, магазинов и удобств по невероятной цене! Для посещения, свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

