Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Хадера, Израиль
$717,915
10
ID: 33530
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительную 4-комнатную квартиру в самом сердце парка Хадера. Его характеристики: - Площадь 105 м2, - 17 этаж на 19, - Супер терраса 40 м2, - Плейн вид на Экопарк, - просторная и светлая гостиная, - стильная, сделанная по индивидуальному заказу кухня, - Три красивые спальни, в том числе безопасная комната и мастер-люкс с интегрированной гардеробной, - 2 ванные комнаты, 2 туалета, - Шабат восходящий, - Кондиционер, электрические жалюзи, - Пещера, парковка. Рядом с торговым центром, школами и быстрым доступом к дорогам 2, 4 и 6. В любом случае, маленькая драгоценность по невероятной цене! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
