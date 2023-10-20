Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
RE/MAX Hadera представляет исключительно редкий продукт:
Большой дуплекс из 6 комнат площадью около 140 м2,
- большая террасная пергола площадью 30 м2,
- современная кухня, открытая для гостиной,
- гостиная с окружающим освещением,
Просторный и удобный родительский номер и 4 дополнительные спальни,
- 3 туалета и 2 ванные комнаты,
- Полная реконструкция сантехники, полов, дверей и окон, ванных комнат и санузлов,
- Два парковочных места!
- На втором этаже,
- Общее безопасное помещение у подножия здания.
Рядом с удобствами, магазинами, школами и ганимами.
Рядом с франкоязычными общинами и примерно в 12 минутах езды на машине от побережья!
Для посещения, пожалуйста, свяжитесь с нами:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно