  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Хадера, Израиль
от
$648,945
;
10
Оставить заявку
ID: 33528
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ RE/MAX Hadera представляет исключительно редкий продукт: Большой дуплекс из 6 комнат площадью около 140 м2, - большая террасная пергола площадью 30 м2, - современная кухня, открытая для гостиной, - гостиная с окружающим освещением, Просторный и удобный родительский номер и 4 дополнительные спальни, - 3 туалета и 2 ванные комнаты, - Полная реконструкция сантехники, полов, дверей и окон, ванных комнат и санузлов, - Два парковочных места! - На втором этаже, - Общее безопасное помещение у подножия здания. Рядом с удобствами, магазинами, школами и ганимами. Рядом с франкоязычными общинами и примерно в 12 минутах езды на машине от побережья! Для посещения, пожалуйста, свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Mini penthouse dexception a vendre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Нетания, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ашкелон, Израиль
от
$890,340
Вы просматриваете
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Хадера, Израиль
от
$648,945
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Расположенная на улице Молчо, прямо в Неве Цедек, ее магазины, очарование и атмосфера, эта квартира наслаждается приятной городской средой, недалеко от магазинов, кафе, общественного транспорта и всех удобств повседневной жизни. Улица Молчо ценится своим жилым спокойствием, оставаясь в неско…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Красивая квартира 118 м2 и терраса 9 м2. Парковка. ориентация юг/запад очень солнечная. Близкая школа Яхвне. Девять никогда не живут. Интересная цена, уступающая ходьбе за красивую поверхность. Очень большая гостиная. 2 ванные комнаты. Декадный вид на парк
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Жилой квартал Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации