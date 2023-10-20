Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

БЖ RE/MAX Hadera представляет исключительно редкий продукт: Большой дуплекс из 6 комнат площадью около 140 м2, - большая террасная пергола площадью 30 м2, - современная кухня, открытая для гостиной, - гостиная с окружающим освещением, Просторный и удобный родительский номер и 4 дополнительные спальни, - 3 туалета и 2 ванные комнаты, - Полная реконструкция сантехники, полов, дверей и окон, ванных комнат и санузлов, - Два парковочных места! - На втором этаже, - Общее безопасное помещение у подножия здания. Рядом с удобствами, магазинами, школами и ганимами. Рядом с франкоязычными общинами и примерно в 12 минутах езды на машине от побережья! Для посещения, пожалуйста, свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.