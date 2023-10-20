  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  Жилой квартал Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Жилой квартал Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Хадера, Израиль
от
$2,41 млн
;
9
ID: 33525
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

БЖ Новый исключительно! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет роскошный 6-комнатный дом в новом жилом районе Гиват Ольга, примерно в 200 метрах от моря! Новый дом, уникальная среда обитания: - Недавний ультра-дизайн дома, - 6 комнат площадью 270 м2 на участке площадью около 230 м2, Современный и изысканный интерьер, продуманный в каждой детали, - Большая гостиная с видом на улицу, Превосходная кошерная кухня высокого класса с большим центральным островом - Большой светлый родительский люкс, - Просторные комнаты, возможность создания студии с независимым входом; - Крыша сверху с видом на море! - Обычная столярная мастерская, Кондиционер в каждой комнате, - Умный дом - система домашней автоматизации, - Две парковки, подвал. Исключительное добро! Мечта жить у моря! Так чего же ты ждешь? Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера Профессиональная степень - 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
