Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивную 4-комнатную квартиру в престижном комплексе SOHO! - В высоко ценимом современном комплексе, над франкоязычной Бет Хабад из Хадеры, - 4 штуки, хорошо расположенные около 105 м2, Панорамная терраса-веранда открыта к юго-западу от 12 м2, с электрическим закрытием! - Большая, теплая гостиная, - 3 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - На 8 этаже на 13 с лифтом Шаббат, - Частный погреб, - Два парковочных места в подвале! - Квартира была улучшена во всех деталях, никаких планов! И это еще не все! Резиденция является исключительной: Зарезервированный тренажерный зал, приемная, частное открытое пространство резиденции. Квартира исключительного уровня, расположенная в центре города Хадера, одном из самых востребованных районов города. Ближайшие удобства: Торговый центр Mixx, школы, ганим и у подножия: франкоязычная синагога Хабад, примерно в 12 минутах езды на машине от моря! Редкая возможность! Бонус, его исключительная цена: 2,150.000 шекелей! Смотреть абсолютно! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.