  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Хадера, Израиль
от
$652,080
;
10
Оставить заявку
ID: 33402
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивную 4-комнатную квартиру в престижном комплексе SOHO! - В высоко ценимом современном комплексе, над франкоязычной Бет Хабад из Хадеры, - 4 штуки, хорошо расположенные около 105 м2, Панорамная терраса-веранда открыта к юго-западу от 12 м2, с электрическим закрытием! - Большая, теплая гостиная, - 3 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - На 8 этаже на 13 с лифтом Шаббат, - Частный погреб, - Два парковочных места в подвале! - Квартира была улучшена во всех деталях, никаких планов! И это еще не все! Резиденция является исключительной: Зарезервированный тренажерный зал, приемная, частное открытое пространство резиденции. Квартира исключительного уровня, расположенная в центре города Хадера, одном из самых востребованных районов города. Ближайшие удобства: Торговый центр Mixx, школы, ганим и у подножия: франкоязычная синагога Хабад, примерно в 12 минутах езды на машине от моря! Редкая возможность! Бонус, его исключительная цена: 2,150.000 шекелей! Смотреть абсолютно! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Тель-Авив, Израиль
от
$4,55 млн
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ашкелон, Израиль
от
$485,925
Вы просматриваете
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Хадера, Израиль
от
$652,080
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
Рез сада 5 штук авек Клим центральный никогда не привыкать
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$2,35 млн
Редкая на рынке: превосходная независимая вилла, построенная на участке площадью 315 м2, предлагающая жилую площадь 270 м2, расположенную на трех уровнях (недра, первый этаж и первый этаж). Он имеет большую яркую гостиную, просторную кухню, несколько комфортабельных комнат и красивые жилые …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Показать все Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
Эксклюзивная продажа! Уникальный и редкий мини-пентхаус для любителей стиля Расположение: 49 Yehuda HaMaccabi Улица В новом здании, построенном Метрополисом! Квартира 3 номера с жилой площадью 74 м2 + балкон 31 м2. Красивое и просторное жилье. Шестой этаж! Уютная спальня с балконом. 2 ванные…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации