Жилой квартал Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Хадера, Израиль
от
$954,608
;
7
ID: 33534
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Мечтаете об уникальной, роскошной, изысканной квартире с большой террасой? франкоязычный департамент RE/MAX Hadera представляет вам в эксклюзивности великолепную квартиру, украшенную архитектором, в центре города, на улице Тарна, в высококлассном проекте VIVA, по достоинству оцененном франкофонами. Характеристики: - 5 комнатная квартира, - площадь около 130 м2, - 45 м2 XL терраса с панорамным открытым видом! - На 26 этаже, с лифтом Шаббат, Красивая светлая гостиная с большим заливным окном, - Красивая меблированная кухня с большим баром, - 4 спальни, включая безопасную комнату и невероятный мастер-люкс с большой гардеробной, - Лобби, четыре лифта, - Два подземных парковочных места! Расположен над торговым центром, с супермаркетом, магазинами, ресторанами и франкоязычным медицинским центром Хадеры. В нескольких минутах ходьбы от франкоязычных общин и в 12 минутах езды от побережья. Исключительно! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Programme neuf 1585 sans indexation
Нетивот, Израиль
от
$395,010
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Ашдод, Израиль
от
$561,165
Жилой квартал Investi
Ашкелон, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Хадера, Израиль
от
$1,03 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Duplex a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Продается исключительно В новом Северном квартале В престижной башне Нехардея На 11-м этаже, открытый и зеленый вид лицом к улице 4,5-комнатная квартира с большой общей площадью 127,6 м2 + 12 м2 солнечной террасы Квартира имеет тройной кондиционер. Очень яркий и тихий Он включает в себя глав…
Агентство
Immobilier.co.il
Нагария, Израиль
от
$589,380
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
