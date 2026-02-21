  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Хадере

Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Хадера, Израиль
от
$843,315
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недавнем здании, в районе Hadera Seaside, в Гиват Ольга, улица Менахем Бегин! Характеристики: - 5 штук около 120 м2, - Две террасы! 14 и 6 м2, - Красивое жилое пространство с хорошим распределением, -…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Хадера, Израиль
от
$962,445
БЖ Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera! Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем! Характеристики: ⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2), ⭐️ На 12 этаже из 25, ⭐️ Несколько лифтов,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
