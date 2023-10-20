  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
;
9
ID: 33584
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

БЖ RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui представляет Вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» уникальную квартиру, пешком рядом с морем! Характеристики: Дуплекс площадью 70 м2 из 3 элитных номеров с красивыми материалами; - Яркая гостиная с выходом на большую террасу-веранда площадью 35 м2, - Превосходная современная и дизайнерская кухня с большим количеством места для хранения, открытая для гостиной, - родительский пакет со многими встроенными хранилищами, - Безопасная дополнительная комната, Крыша площадью около 90 м2 с большим интегрированным бассейном! - Предоборудование для установки наружной кухни, - Кондиционер, домашняя автоматизация, архитектурное освещение, встроенные динамики... - 2 парковочных места, 2 подвала! - 3 ванные комнаты и 3 туалета! - Кроме того: камеры видеонаблюдения, частный лифт, прибывающий прямо на пол дуплекса! Роскошная и редкая квартира в 9-этажном здании, превосходное лобби, лифт Шаббат, приемная и тренажерный зал, зарезервированный для жителей. Исключительное место, пешком рядом с морем, престижный отель Jacob's, торговая деревня Mall Ha'Hof, синагоги, железнодорожный вокзал и дороги. Дуплекс с захватывающим панорамным видом на море! Мечта! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
