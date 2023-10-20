Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
Воспользуйтесь этой возможностью: приобретите красивый теплый дом на популярной улице Хамочава!
- Коттедж из 5,5 хорошо оборудованных комнат площадью около 150 м2,
- Большой аккуратный сад площадью 250 м2, с фруктовыми деревьями,
- Теплый и уютный салон,
- кухня Cashier с 2 раковинами и столовой,
- Безопасная комната на первом этаже,
- Наверху, очень просторный родительский люкс с собственной террасой,
- 3 детские спальни и их ванная комната,
- Небольшая комната в задней части сада (возможность превращения ее в офис, например);
- Парковочное место,
- Кадастр в порядке,
- Нет общего переулка!
Преимущества этого места:
Тихая жилая улица, в центре павильона на полунаказанной улице, на краю центра города Хадера!
Рядом со школами, ганимами и детским парком, франкоязычное сообщество Чевет Ахим, другие синагоги, главные дороги, торговые центры, автобусы, железнодорожный вокзал.
Цена: 3 300 000 шекелей!
Свяжитесь с нами!
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно