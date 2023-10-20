  1. Realting.com
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Хадера, Израиль
ID: 33642
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

БЖ Воспользуйтесь этой возможностью: приобретите красивый теплый дом на популярной улице Хамочава! - Коттедж из 5,5 хорошо оборудованных комнат площадью около 150 м2, - Большой аккуратный сад площадью 250 м2, с фруктовыми деревьями, - Теплый и уютный салон, - кухня Cashier с 2 раковинами и столовой, - Безопасная комната на первом этаже, - Наверху, очень просторный родительский люкс с собственной террасой, - 3 детские спальни и их ванная комната, - Небольшая комната в задней части сада (возможность превращения ее в офис, например); - Парковочное место, - Кадастр в порядке, - Нет общего переулка! Преимущества этого места: Тихая жилая улица, в центре павильона на полунаказанной улице, на краю центра города Хадера! Рядом со школами, ганимами и детским парком, франкоязычное сообщество Чевет Ахим, другие синагоги, главные дороги, торговые центры, автобусы, железнодорожный вокзал. Цена: 3 300 000 шекелей! Свяжитесь с нами! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
