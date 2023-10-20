  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хайфа
  4. Жилой квартал Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement

Жилой квартал Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement

Хайфа, Израиль
от
$374,633
5
ID: 33954
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Haifa Subdistrict
  • Город
    Хайфа

О комплексе

Français Français
Полностью меблированный • Уже арендовано и управляется • A Управляющая компания 24/7 • Панорамный вид на море и вид на Баха

Спортивный зал 24/7 в здании • Коворкинговые пространства • Просторный балкон с Три быстрых лифта g) • Домашнее обслуживание • Роскошное лобби и дизайн • Ограниченное количество квартир на этаж – максимальная конфиденциальность

• Продвинутая безопасность: камеры, коды доступа, безопасные полы Новый MAMAK на каждом этаже * Гарантированный вариант доходности: 7% за 2 года (3) ,

Местонахождение на карте

Хайфа, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Appartement de 3 pieces quartier gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Хайфа, Израиль
от
$374,633
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники Высокая доходность при аренде AirbnB из-за высокого спроса и заполняемости в этой о…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдель…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Расположен в здании магазина «Ma’ale HaTzofim» в Рамат-Гане, спроектированном и построенном известной архитектурной фирмой «Feigin Architects». Здание было завершено в 2020 году и считается престижным и уникальным проектом с одним из самых высоких строительных стандартов в Израиле. В здании …
Агентство
Immobilier.co.il
