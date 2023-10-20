  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
;
10
ID: 33526
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи? БХ, вот она! ✨ Дом с 6 комнатами (165 м2), ✨ Дом как новый – всего 3 года! ✨ Расположен в очень популярном и зеленом районе Брандейс, тихом и жилом, ✨ Высококачественное и изысканное украшение, ✨ Никаких смежных стен, как вилла! ✨ Очень яркие, большие отверстия и хорошие вибрации ✨ Красивая белая кухня марки "Segal Kitchens" с баром, ✨ Превосходная гостиная и светлая столовая, ✨ Прекрасное садовое пространство с большой террасой и фруктовыми деревьями, ✨ Просторный родительский люкс с раздевалкой и прекрасным видом! ✨ 2 ванные комнаты и 3 туалета, ✨ Защищенное помещение, кондиционер и множество дополнений, ✨ Частная парковка! ✨ Идеальное расположение, очень востребованное: тихое, жилое, рядом с районом парка и центром города, ✨ Школы, детские сады, синагога и супермаркет рядом пешком! ✨ Быстрый доступ к дорогам 4, 6 и 9. ✨ Проще говоря, дом мечты! BZH, давайте поможем вам добиться своего! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
