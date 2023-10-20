Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

БЖ
Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ»
Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи?
БХ, вот она!
✨ Дом с 6 комнатами (165 м2),
✨ Дом как новый – всего 3 года!
✨ Расположен в очень популярном и зеленом районе Брандейс, тихом и жилом,
✨ Высококачественное и изысканное украшение,
✨ Никаких смежных стен, как вилла!
✨ Очень яркие, большие отверстия и хорошие вибрации
✨ Красивая белая кухня марки "Segal Kitchens" с баром,
✨ Превосходная гостиная и светлая столовая,
✨ Прекрасное садовое пространство с большой террасой и фруктовыми деревьями,
✨ Просторный родительский люкс с раздевалкой и прекрасным видом!
✨ 2 ванные комнаты и 3 туалета,
✨ Защищенное помещение, кондиционер и множество дополнений,
✨ Частная парковка!
✨ Идеальное расположение, очень востребованное: тихое, жилое, рядом с районом парка и центром города,
✨ Школы, детские сады, синагога и супермаркет рядом пешком!
✨ Быстрый доступ к дорогам 4, 6 и 9.
✨ Проще говоря, дом мечты! BZH, давайте поможем вам добиться своего!
Для получения дополнительной информации:
Рафель Бенгигуи,
Ваш агент по недвижимости,
Французское отделение RE/MAX Hadera.
Лицензия No 313736