  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Хадера, Израиль
$843,315
10
ID: 33980
Дата обновления: 27.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ RE/MAX Hadera представляет Вас эксклюзивно, в новом здании высокого положения, на улице Мена Дизайн-квартира из 4 комнат площадью 107 м2, только наверху! - 7/9, - Солнечное, юго-западное жилое пространство, - современная, индивидуальная кухня с центральным островком, Красивая терраса 14 м2, с видом на море!!! - роскошный мастер-люкс со встроенными шкафами и ванной комнатой, - 2 дополнительных спальни, в том числе одна охраняемая, - Всего две красивые ванные комнаты и два туалета, - Лифт, кондиционер, - Частный погреб, - Два парковочных места! - Отличное лобби. Расположенный недалеко от моря, престижный отель Jacob's, торговая деревня Moul Ha'Hof, синагоги, железнодорожный вокзал и дороги. Это прекрасно! Отличная инвестиционная возможность в нужном месте, особенно учитывая следующее строительство Тайелет! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Ашкелон, Израиль
от
$454,575
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Расположенная в одном из самых популярных районов северного Тель-Авива, на улице Бен-Иегуда, эта квартира пользуется востребованной городской средой, недалеко от моря, магазинов, транспорта, кафе и велосипедных дорожек. Благодаря проектам TAMA 38, этот район является ценным местом для жизни …
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
УНИКАЛЬНЫЙ ДЖАРДИН АППАРТАМЕНТ С ПРИВАТНОЙ ПИСЦИНОЙ И ПАРКИНГОМ • 3 штуки • 2 спальни • 1 раздевалка • 1 ванная комната, 1 туалет • Полностью меблированный • 90 м2 + 100 м2 • Частный сад с бассейном • Частная парковка Место Хабима / бульвар Ротшильд Цена: IL 9 500 000 Свяжитесь с нами для…
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Возвышенные две части высокий с видом на море Просто посетить терраса бассейн и т.д. верхний
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
