  2. Израиль
  3. Хадера
  Жилой квартал Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Хадера, Израиль

Хадера, Израиль
от
$529,815
;
5
ID: 33910
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui предлагает квартиру, полную хороших атмосфер в центре города Хадера, улица Харав Овадия Йосеф, яркая квартира по исключительной цене! Характеристики: ⭐ Квартира 4 комнаты, около 100 м2, ⭐ Большая гостиная с выделенной обеденной зоной, ⭐ Солнечная терраса, ⭐ Мастер-люкс с ванной комнатой, ⭐ Две ванные комнаты, два туалета, ⭐ Новые двери, кондиционер, ⭐ На 5 этаже, лифт, ⭐ Парковка, ⭐ Общее безопасное помещение у подножия здания, ⭐ Низкие нагрузки! Хорошо сохранившееся здание на краю центра города, недалеко от удобств, торговых центров, школ, общин, транспорта... Бонус за аренду! Их можно приобрести дистанционно. Свяжитесь с нами: Рахель Бенгигуи. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
