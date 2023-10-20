Жилой квартал Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

БЖ RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui предлагает квартиру, полную хороших атмосфер в центре города Хадера, улица Харав Овадия Йосеф, яркая квартира по исключительной цене! Характеристики: ⭐ Квартира 4 комнаты, около 100 м2, ⭐ Большая гостиная с выделенной обеденной зоной, ⭐ Солнечная терраса, ⭐ Мастер-люкс с ванной комнатой, ⭐ Две ванные комнаты, два туалета, ⭐ Новые двери, кондиционер, ⭐ На 5 этаже, лифт, ⭐ Парковка, ⭐ Общее безопасное помещение у подножия здания, ⭐ Низкие нагрузки! Хорошо сохранившееся здание на краю центра города, недалеко от удобств, торговых центров, школ, общин, транспорта... Бонус за аренду! Их можно приобрести дистанционно. Свяжитесь с нами: Рахель Бенгигуи. Профессиональная лицензия 313736.