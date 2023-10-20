Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пентхаус из 3,5 номеров, тщательно обставленный, в нескольких минутах ходьбы от моря, на востребованной улице Мена Характеристики: - Яркая квартира 3,5 комнат площадью около 100 м2, Очень красивая гостиная с видом на первую террасу, обращенную к морю, - Большая солнечная терраса-Сукка на крыше 20 м2! - На 8-м этаже, - Лифт, - Защищенная комната, - Частный погреб, - Парковка, - Хорошее лобби, ухоженное здание. Исключительное расположение! Вы пересекаете улицу и прибываете пешком по морю, в престижном отеле Jacob's, в нескольких минутах езды от коммерческой деревни Moul Ha'Hof, синагог, железнодорожного вокзала и дорог. Помимо квартиры мечты, это отличная инвестиция! Свяжитесь с нами, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Профессионалы Хадера. Номер лицензии: 313736