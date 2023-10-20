  1. Realting.com
  Израиль
  Хадера
  Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme

Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme

Хадера, Израиль
$4,076
Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme
ID: 33654
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Хайфский округ
  Район
    Hadera Subdistrict
  Город
    Хадера

О комплексе

БЖ Просторный и идеально меблированный коттедж, идеально подходящий для семьи, которая ищет высокое качество жизни, комфорт и уединение. Характеристики собственности: • 5 штук • 185 м2 жилой площади • Ландшафтный сад с зоной барбекю 3×5 бассейн с газовой системой отопления • Электрические ворота с интеркомом • Система сигнализации • Возможность оставить бытовую технику Внутренние положения: Первый этаж: • Большая светлая гостиная Mamad (безопасная комната) • Гостевой туалет Пол: • 3 спальни • Родительский люкс • Дополнительная ванная комната и туалет • прачечная/комната обслуживания Вход: 01/02/26 Аренда: 13000 Муниципальный налог (Арнона): 1700 / каждые два месяца Хорошее качество, готовое к переезду – редкая возможность Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme
Хадера, Израиль
от
$4,076
