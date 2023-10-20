Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Просторный и идеально меблированный коттедж, идеально подходящий для семьи, которая ищет высокое качество жизни, комфорт и уединение.
Характеристики собственности:
• 5 штук
• 185 м2 жилой площади
• Ландшафтный сад с зоной барбекю
3×5 бассейн с газовой системой отопления
• Электрические ворота с интеркомом
• Система сигнализации
• Возможность оставить бытовую технику
Внутренние положения:
Первый этаж:
• Большая светлая гостиная
Mamad (безопасная комната)
• Гостевой туалет
Пол:
• 3 спальни
• Родительский люкс
• Дополнительная ванная комната и туалет
• прачечная/комната обслуживания
Вход: 01/02/26
Аренда: 13000
Муниципальный налог (Арнона): 1700 / каждые два месяца
Хорошее качество, готовое к переезду – редкая возможность
Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
