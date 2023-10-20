  1. Realting.com
  Израиль
  Хадера
  Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Хадера, Израиль
от
$843,315
20.02.2026
$843,315
06.05.2025
$786,520
;
6
ID: 25854
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недавнем здании, в районе Hadera Seaside, в Гиват Ольга, улица Менахем Бегин! Характеристики: - 5 штук около 120 м2, - Две террасы! 14 и 6 м2, - Красивое жилое пространство с хорошим распределением, - Родительский люкс, - 3 детские комнаты (в том числе мамочка), - 3 туалета, 2 ванные комнаты, - На втором этаже 8, - Лифт, кондиционер, - Два парковочных места! Рядом с престижным отелем Jacobs и его замечательным спа-салоном, пляжем, синагогами, в нескольких минутах от коммерческой деревни Мул Ха-Хоф и недалеко от железнодорожного вокзала и дорог. Невероятные инвестиции! Премиум прокат! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации