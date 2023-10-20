Жилой квартал Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Новый для продажи эксклюзивно в RE/MAX Hadera в районе Эйн-Хаям, с невероятным видом на заповедник!
Отличная недавняя 5-комнатная квартира в Aqua Sea & Park, подписанная известным застройщиком Амрамом Авраамом.
Его характеристики:
- площадью 125 м2,
- обширное жилое пространство, открытое на великолепной террасе площадью 16 м2,
- Красивая просторная кухня,
- Мастер-люкс с видом на море и частной ванной комнатой,
- На 19 этаже из 25,
- 3 детские комнаты, включая безопасную комнату,
- Вознесение в субботу,
- Частный погреб,
- Два парковочных места!
Здание извлекает выгоду из
3 лифта, в том числе 1 из Шаббата, тренажерный зал, мусорный вакуум на полу, приемная, доступная для жителей.
Рядом большой парк, новые магазины рядом с окрестностями и выход на автомагистраль 2.
В 5 минутах ходьбы от моря!
Отличная возможность!
Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Профессиональная лицензия 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
