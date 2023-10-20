  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Жилой квартал Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33527
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Вам не нужно будет вкладывать ни одного шекеля в этот дом! Войдите, наслаждайтесь и соблазняйтесь роскошью, которую он предлагает! Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra Красивый светлый таунхаус площадью 160 м2, построенный на участке площадью 250 м2 на одной из самых красивых улиц Хаотсарского района! Характеристики: ⭐️ Семейный дом на 5 комнат, ⭐️ Большая новая кухня и дизайн с большим количеством места для хранения и мраморного бара! ⭐️ Осторожный сад сзади с фруктовыми деревьями, ⭐️ Большая гостиная, закрепленная на первом этаже, ⭐️ 3 спальни наверху, включая роскошный мастер-люкс с закрытой террасой, ⭐️ Последние ремонтные работы были проведены с использованием высококачественных стандартных материалов. ⭐️ Быстрый доступ к железнодорожным станциям и автомагистралям 2 и 4. ⭐️ Рядом с Йехошуа Парк, школы, ганимы и в нескольких минутах от удобств центра города. Утонченный семейный дом, чтобы вырастить своих детей в среде, где хорошо жить! Исключительная цена! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse 4 pieces agamim
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$808,830
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Нетания, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,92 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Показать все Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара. Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором 2 элегантные спальни Mamad (безопасная комната) …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Девять для продажи исключительно Дуплекс с садом в совершенно новом и красивом здании на бульваре Бен-Гурион. *** Высококачественный архитектурный дизайн: массивный паркет, импортированный из Франции, утопленные панели, заказная столярная мастерская, шумные двери Pandora, умное электричеств…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники Высокая доходность при аренде AirbnB из-за высокого спроса и заполняемости в этой о…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации