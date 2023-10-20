Жилой квартал Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Вам не нужно будет вкладывать ни одного шекеля в этот дом! Войдите, наслаждайтесь и соблазняйтесь роскошью, которую он предлагает!
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra
Красивый светлый таунхаус площадью 160 м2, построенный на участке площадью 250 м2 на одной из самых красивых улиц Хаотсарского района!
Характеристики:
⭐️ Семейный дом на 5 комнат,
⭐️ Большая новая кухня и дизайн с большим количеством места для хранения и мраморного бара!
⭐️ Осторожный сад сзади с фруктовыми деревьями,
⭐️ Большая гостиная, закрепленная на первом этаже,
⭐️ 3 спальни наверху, включая роскошный мастер-люкс с закрытой террасой,
⭐️ Последние ремонтные работы были проведены с использованием высококачественных стандартных материалов.
⭐️ Быстрый доступ к железнодорожным станциям и автомагистралям 2 и 4.
⭐️ Рядом с Йехошуа Парк, школы, ганимы и в нескольких минутах от удобств центра города.
Утонченный семейный дом, чтобы вырастить своих детей в среде, где хорошо жить!
Исключительная цена!
Для получения дополнительной информации:
Рафель Бенгигуи,
Ваш агент по недвижимости,
Французское отделение RE/MAX Hadera.
Лицензия No 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
