Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
RE/MAX Hadera представляет 5-комнатный дуплексный пентхаус в приморском районе Ольга-де-Хадера.
Его характеристики:
✅ Дуплексный пентхаус на 5 комнат площадью 150 м2,
✅ Солнечная терраса 50 м2,
✅ На 8-м и 9-м этажах,
✅ 2 родительские апартаменты и безопасная комната,
✅ Просторная гостиная,
✅ 3 ванные комнаты и 3 туалета,
✅ Лифт,
✅ Парковка,
✅ огромный потенциал,
✅ Рядом с выездом автомагистрали Тель-Авив, Хайфа,
✅ 5 минут на машине коммерческой деревни Мул Ха-Хоф,
✅ В 10 минутах ходьбы от моря!
Уникальная возможность!
Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера
Профессиональная степень - 313736
Beezrat Hashem Beya'had OuBeSimha Nenatsea х
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно