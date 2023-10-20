  1. Realting.com
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Хадера, Израиль
от
$686,565
;
9
ID: 33647
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

БЖ RE/MAX Hadera представляет 5-комнатный дуплексный пентхаус в приморском районе Ольга-де-Хадера. Его характеристики: ✅ Дуплексный пентхаус на 5 комнат площадью 150 м2, ✅ Солнечная терраса 50 м2, ✅ На 8-м и 9-м этажах, ✅ 2 родительские апартаменты и безопасная комната, ✅ Просторная гостиная, ✅ 3 ванные комнаты и 3 туалета, ✅ Лифт, ✅ Парковка, ✅ огромный потенциал, ✅ Рядом с выездом автомагистрали Тель-Авив, Хайфа, ✅ 5 минут на машине коммерческой деревни Мул Ха-Хоф, ✅ В 10 минутах ходьбы от моря! Уникальная возможность! Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера Профессиональная степень - 313736 Beezrat Hashem Beya'had OuBeSimha Nenatsea х

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации