Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera Рахеля Бенгигуи представляет новую эксклюзивность.
Откройте для себя просторный и светлый 7-комнатный дом в павильонной зоне востребованного парка.
Характеристики:
- Ультра-дизайн дома, комфортный на 3 этажах,
- 7 комнат площадью около 198 м2,
- 270 м2 земли!
- Высококлассная кухня с центральным островом,
- большая гостиная с красивым библиотечным уголком,
- 2 больших родительских люкса,
- Безопасная комната на первом этаже,
- 3 душевых, 5 туалетов,
- 2 террасы, парковка,
- Высококачественные напольные покрытия, включая плитку 90×90,
- В качестве бонуса: открытый доступ к крыше в отдельный блок из 2 комнат 30 м2 на верхнем этаже с террасой!
Рядом со всеми удобствами района, торговый центр, школы, знаменитый Экопарк.
Быстрый доступ к 4,6 и 9 дорогам и 20 минут на машине от моря!
Так чего же ты ждешь?
Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера
Лицензия No 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно