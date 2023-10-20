  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

от
$1,34 млн
;
10
ID: 33436
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera Рахеля Бенгигуи представляет новую эксклюзивность. Откройте для себя просторный и светлый 7-комнатный дом в павильонной зоне востребованного парка. Характеристики: - Ультра-дизайн дома, комфортный на 3 этажах, - 7 комнат площадью около 198 м2, - 270 м2 земли! - Высококлассная кухня с центральным островом, - большая гостиная с красивым библиотечным уголком, - 2 больших родительских люкса, - Безопасная комната на первом этаже, - 3 душевых, 5 туалетов, - 2 террасы, парковка, - Высококачественные напольные покрытия, включая плитку 90×90, - В качестве бонуса: открытый доступ к крыше в отдельный блок из 2 комнат 30 м2 на верхнем этаже с террасой! Рядом со всеми удобствами района, торговый центр, школы, знаменитый Экопарк. Быстрый доступ к 4,6 и 9 дорогам и 20 минут на машине от моря! Так чего же ты ждешь? Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Сумма кредита
Срок
Ежемесячный платеж
