Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera Рахеля Бенгигуи представляет новую эксклюзивность. Откройте для себя просторный и светлый 7-комнатный дом в павильонной зоне востребованного парка. Характеристики: - Ультра-дизайн дома, комфортный на 3 этажах, - 7 комнат площадью около 198 м2, - 270 м2 земли! - Высококлассная кухня с центральным островом, - большая гостиная с красивым библиотечным уголком, - 2 больших родительских люкса, - Безопасная комната на первом этаже, - 3 душевых, 5 туалетов, - 2 террасы, парковка, - Высококачественные напольные покрытия, включая плитку 90×90, - В качестве бонуса: открытый доступ к крыше в отдельный блок из 2 комнат 30 м2 на верхнем этаже с террасой! Рядом со всеми удобствами района, торговый центр, школы, знаменитый Экопарк. Быстрый доступ к 4,6 и 9 дорогам и 20 минут на машине от моря! Так чего же ты ждешь? Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера Лицензия No 313736