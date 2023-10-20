Жилой квартал Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

БЖ Новая эксклюзивность в RE/MAX Hadera, наша любовь к немедленному захвату, в рамках престижного проекта Villa V, ценится за его красоту! Его активы: Просторная и светлая квартира 4 + 1 номер, - Белостроение с камнем, деревом и растениями, - этап 4/6, - Превосходная терраса-Сукка около 30 м2, обращенная на юго-восток, - Очень светлое жилое пространство с большими проемами и четким видом, - Никаких смежных стен с соседями - эксклюзивное здание магазина! - Родительский люкс с собственной ванной комнатой, - 2 дополнительные спальни, включая безопасную комнату; - дополнительная комната помощника (офис, гостевая комната, дополнительная комната), - Заместитель Кейв, - Очень хороший вестибюль, ухоженное здание, - Низкие нагрузки! - Прямо в дом! Отличное расположение: у подножия здания зеленый парк, недалеко от входа в ЭкоПарк, франкоязычная община Хабад-дю-Парк, торговый район, школы и дороги. Исключительная цена!!! Безумие для жилья или инвестиций!!! Цена: 2 280 000 шекелей! Не говори, что мы тебе не сказали!!! Свяжитесь с нами: Рафель Бенгигуи, RE/MAX Хадера Профессиональная лицензия 313736