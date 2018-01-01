SOHO BY PARQ

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

Доходность:

Прирост стоимости к сдаче -от 40%

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

Комплекс - SOHO

⚙ Готовность - 2025 г.

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )

✔️Первоначальный взнос

на апартаменты 45м2 - 50%

на апартаменты 26м2 - 90%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO:

▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $

▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)