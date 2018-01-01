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SOHO BY PARQ

Ungasan, Индонезия
Цена по запросу
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4
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О комплексе

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. 

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

 

Доходность:

Прирост стоимости к сдаче -от  40% 

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

Комплекс - SOHO 

⚙ Готовность  -  2025 г.

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная ) 

✔️Первоначальный взнос 

  • на апартаменты 45м2 -  50% 
  • на апартаменты 26м2 -  90%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO:

▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $ 
▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 125.0
Цена за м², EUR 3,385
Цена квартиры, EUR 423,181
Квартиры Квартира
Площадь, м² 35.0 – 45.0
Цена за м², EUR 3,294 – 3,385
Цена квартиры, EUR 118,491 – 148,228
Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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SOHO BY PARQ
Ungasan, Индонезия
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Элитный жилой комплекс SUNNY APART II с премиум квартирами, в развитом районе Чангу, в 300 метрах от пляжа Berawa. Апартаменты с дизайном на выбор в светлых и темных тонах, полностью меблированы. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на закат и океан. Окупаемость апартаментов за 4-6 лет. Комплекс из 4 этажей. Построен вблизи от социальной и развлекательной инфраструктуры. На территории вы можете уединиться с природой, на территории много зелени. Инфраструктура комплекса: - Коворкинг; - Спортивные площадки; - 4 бассейна; - 8 баров; - 5 ресторанов. Годовой рост аренды на Бали 20%, что гарантирует надежное инвестирование. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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