SOHO BY PARQ

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Доходность:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - SOHO
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO:
▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $
▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)