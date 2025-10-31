Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Sithonia
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
291
Никити
147
Неос-Мармарас
33
Toroni Municipal Unit
31
10 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 82 кв.м в Никити, Ситония. Первый этаж включает просторную гости…
$291,362
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$266,202
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Каждый мезонет имеет общую внутреннюю площадь 120 кв.м и удобно распределён на трёх уровнях.…
$406,423
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Дуплекс 3 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухуровневая квартира площадью 90 кв.м, расположенная на 1-м и 2-м этажах жилого …
$308,838
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 м² в Никити, Ситония. Дом расположен в живописном месте и пре…
$291,357
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневая мезонета площадью 100 кв.м в Никити, Ситония, Халкидики. Расположена…
$313,527
Оставить заявку
MIPIFMIPIF
Дуплекс 4 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Продается двухуровневая квартира 75 м² в Никити, Ситония (Халкидики). На первом уровне распо…
$198,123
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Продается двухуровневая квартира (мезонета) площадью 103 кв.м в посёлке Никити, Ситония, Хал…
$324,071
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
В продаже уютная мезонета площадью 103 кв.м, расположенная в живописном прибрежном посёлке Н…
$325,139
Оставить заявку
Atlas PropertyAtlas Property
Дом 4 комнаты в Никити, Греция
Дом 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся меблированный двухуровневый дом общей площадью 100 кв.м, идеальный для тех, кто ищ…
$249,942
Оставить заявку

Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти