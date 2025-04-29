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Дома с видом на море в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
177
Никити
88
Toroni Municipal Unit
20
Неос-Мармарас
19
51 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$365,310
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Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$735,175
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$368,791
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Вилла 19 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 19 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 19
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$4,17 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$292,248
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$793,460
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Коттедж 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,79 млн
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Коттедж 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$417,497
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$2,50 млн
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Вилла 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$887,182
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Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$207,864
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,79 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$535,066
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$772,654
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Вилла 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$861,072
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Таунхаус 6 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$435,844
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$447,020
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$292,248
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Коттедж 7 комнат в Никити, Греция
Коттедж 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$365,310
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Коттедж 9 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,25 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$178,808
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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