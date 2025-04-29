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Дома с гаражом в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
177
Никити
88
Toroni Municipal Unit
20
Неос-Мармарас
19
1 объект найдено
Вилла 14 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
-Роскошная вилла 400 кв.м у моря с собственной береговой линией на полуострове Халкидики с к…
$3,80 млн
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Агентство
Sideris Real Estate
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

виллы
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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