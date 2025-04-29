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Дома с бассейном в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
177
Никити
88
Toroni Municipal Unit
20
Неос-Мармарас
19
14 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Торони, Греция
Вилла 7 комнат
Торони, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$394,211
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$535,066
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$630,738
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 1000 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
$1,44 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

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