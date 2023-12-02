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Дома в периферийная единица Южные Афины, Греция

виллы
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таунхаусы
17
48 объектов найдено
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 144 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€650,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с бассейном в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
€720,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Продаются шикарные апартаменты в туристическом районе Греции — Палео Фалиро всего в двух мин…
€280,000
в месяц
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Дом 6 спален в Каллифея, Греция
Дом 6 спален
Каллифея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
The house is located in a popular village Kalithea 600 meters from the beach. There is a gar…
€650,000
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,32 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Kentro 85 Sq.m., 2 Bedrooms, …
€1,30 млн
в месяц
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в периферия Аттика, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Kolymvitirio 260 Sq.m., 4 Bed…
€1,20 млн
в месяц
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Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в периферия Аттика, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€2,00 млн
в месяц
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Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Код недвижимости: 1410 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 110 кв.м, на первом этаже A…
€130,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с Spalni в периферия Аттика, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Property Code: 1241 - FOR SALE 4 Bedrooms, Villa of total surface 160 m2, 2 levels Glyfada…
€500,000
в месяц
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Дом 3 спальни с Spalni в периферия Аттика, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
CODE 16, Elliniko- South Athens, For Sale Detached House of 290 sqm with 3 bedrooms, 1 Livin…
€880,000
в месяц
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Вилла 5 комнат с Spalni в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 комнат с Spalni
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Продается вилла в Гольф, Глайфада, Афины - Юг за 1.600.000 € ( Листинг № GK010 ). Еще одна с…
€1,60 млн
в месяц
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Дом 4 спальни с Spalni в Каллифея, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Каллифея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
The luxury apartment complex is located in only 400 meters from the picturesque sandy beach …
€259,000
в месяц
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Дом 4 спальни с Spalni в Каллифея, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Каллифея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
The maisonetta is located in a quiet area of a popular tourist village which is named Kallit…
€280,000
в месяц
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается шикарный таунхаус в Глифаде, одном из самых престижных южных пригородов Афин, где …
€464,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
€950,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€265,000
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной спаль…
€1,50 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с бассейном, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален с бассейном, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€1,20 млн
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€1,65 млн
в месяц
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€2,38 млн
в месяц
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Коттедж 6 спален с furnishings в периферия Аттика, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€850,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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