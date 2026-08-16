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Дома в периферийной единице Южные Афины, Греция

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Municipality of Glyfada
50
Municipality of Alimos
33
Municipality of Agios Dimitrios
25
Municipality of Palaio Faliro
10
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138 объектов найдено
Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 7
Площадь 816 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 3 спальных комнат, г…
$2,36 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$767,461
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Продается таунхаус площадью 203 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,73 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 760 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$5,02 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$923,403
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$472,283
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Дом 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мезонет расположен в популярной туристической деревне Каллитеа в 450 метрах от песчаного пля…
$289,185
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,73 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$720,232
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Таунхаус в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$401,441
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$242,045
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Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,77 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
$1,22 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Продается таунхаус площадью 256 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,48 млн
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Коттедж в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 215 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$354,195
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Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 470 м²
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$1,42 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$974,085
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,39 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$873,724
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$1,00 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 325 м²
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$6,49 млн
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Коттедж в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Площадь 310 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 310 кв.м в Афинах. Коттедж имеет угловое расположение…
$843,564
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
$291,341
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$4,25 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…
$2,48 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 4
Площадь 243 м²
Продается таунхаус площадью 243 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,01 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,05 млн
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Коттедж 9 спален в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 9 спален
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 9
Площадь 564 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 564 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,53 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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