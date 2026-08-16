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Таунхаусы в периферийной единице Южные Афины, Греция

;
Municipality of Glyfada
31
Municipality of Alimos
28
Municipality of Agios Dimitrios
4
Municipality of Palaio Faliro
4
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77 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$767,461
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Продается таунхаус площадью 203 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,73 млн
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$472,283
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,73 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$720,232
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$401,441
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Продается таунхаус площадью 256 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,48 млн
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Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 470 м²
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$1,42 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$974,085
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,39 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$873,724
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$1,00 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 325 м²
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$6,49 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$4,25 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 4
Площадь 243 м²
Продается таунхаус площадью 243 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,01 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 370 м²
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,81 млн
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$737,943
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,65 млн
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Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$442,766
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Таунхаус в Municipality of Kallithea, Греция
Таунхаус
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$798,626
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Таунхаус в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Продается таунхаус площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$775,726
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,20 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$448,669
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,06 млн
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Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$667,100
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Таунхаус в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$649,390
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Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$845,387
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Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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