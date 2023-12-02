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Жилая
периферийная единица Южные Афины
Таунхаусы
Таунхаусы в периферийная единица Южные Афины, Греция
Таунхаус
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17 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5
3
144 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 144 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
4
390 м²
-1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4
2
156 м²
1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
4
3
170 м²
1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
периферия Аттика, Греция
4
130 м²
2
Продается шикарный таунхаус в Глифаде, одном из самых престижных южных пригородов Афин, где …
€464,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
4
230 м²
1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
€950,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
4
2
125 м²
2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€265,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с бассейном, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
7
4
470 м²
1
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€1,20 млн
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6
2
185 м²
1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€1,65 млн
в месяц
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
6
4
370 м²
1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€2,38 млн
в месяц
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Таунхаус 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
1
240 м²
1
Таунхаус расположен на первом (112 кв.м.) и втором (128 кв.м.) этаже, имеет в исключительном…
€895,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5
4
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,20 млн
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
5
3
232 м²
1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€1,20 млн
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
5
4
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€3,00 млн
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
5
3
426 м²
1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€1,33 млн
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с furnishings
периферия Аттика, Греция
5
2
234 м²
1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€650,000
в месяц
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Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция
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