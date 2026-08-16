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Виллы в периферийной единице Южные Афины, Греция

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Municipality of Agios Dimitrios
8
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11 объектов найдено
Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 7
Площадь 816 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 3 спальных комнат, г…
$2,36 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$923,403
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Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,77 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…
$2,48 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 4
Площадь 293 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 293 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж со…
$1,39 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 540 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Площадь 1 200 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный ви…
$3,03 млн
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Вилла в Municipality of Alimos, Греция
Вилла
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 4
Площадь 287 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 287 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,37 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,83 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 7
Площадь 810 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 810 кв.м в Афинах. Подвал состоит из 3 спальных комнат, о…
$4,13 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Продается вилла в Гольф, Глайфада, Афины - Юг за 1.600.000 € ( Листинг № GK010 ). Еще одна с…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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