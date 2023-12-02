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Виллы в периферийная единица Южные Афины, Греция

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10 объектов найдено
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,32 млн
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с Spalni в периферия Аттика, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Property Code: 1241 - FOR SALE 4 Bedrooms, Villa of total surface 160 m2, 2 levels Glyfada…
€500,000
в месяц
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Вилла 5 комнат с Spalni в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 комнат с Spalni
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Продается вилла в Гольф, Глайфада, Афины - Юг за 1.600.000 € ( Листинг № GK010 ). Еще одна с…
€1,60 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной спаль…
€1,50 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€3,60 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 8 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в периферия Аттика, Греция
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 900 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1900 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
€7,00 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 10 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Вилла 10 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 640 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€3,60 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Вилла 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
ВИЛЛА 2003 ГОДА ПОСТРОЙКИ С БАССЕЙНОМ И ТЕННИСНЫМ КОРТОМ С ВИДОМ  НА ГОРУ В РАЙОНЕ КАМЕНА …
€899,000
в месяц
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Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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