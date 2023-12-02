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Виллы в периферийная единица Южные Афины, Греция
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10 объектов найдено
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы
периферия Аттика, Греция
12
5
750 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
8
4
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
6
3
380 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,32 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с Spalni
периферия Аттика, Греция
4
160 м²
Property Code: 1241 - FOR SALE 4 Bedrooms, Villa of total surface 160 m2, 2 levels Glyfada…
€500,000
в месяц
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Вилла 5 комнат с Spalni
периферия Аттика, Греция
5
4
270 м²
Продается вилла в Гольф, Глайфада, Афины - Юг за 1.600.000 € ( Листинг № GK010 ). Еще одна с…
€1,60 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
периферия Аттика, Греция
6
3
380 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной спаль…
€1,50 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
9
5
700 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€3,60 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
10
7
1 900 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1900 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
€7,00 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 10 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
15
9
640 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 640 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€3,60 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 2 спальни
периферия Аттика, Греция
2
2
170 м²
ВИЛЛА 2003 ГОДА ПОСТРОЙКИ С БАССЕЙНОМ И ТЕННИСНЫМ КОРТОМ С ВИДОМ НА ГОРУ В РАЙОНЕ КАМЕНА …
€899,000
в месяц
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Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция
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