  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Южные Афины
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
36 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 144 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$860,274
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,05 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$731,525
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 256 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,45 млн
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$763,127
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,06 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$994,875
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$3,51 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,40 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,29 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,05 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,70 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$831,013
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 216 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,03 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$3,28 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,22 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,38 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 203 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,70 млн
Таунхаус 1 комната в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$713,969
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$936,353
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 243 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,98 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$1,93 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$866,126
Вилла 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,76 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$819,309
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,54 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$838,036
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,11 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 287 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,99 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал сост…
$1,64 млн
Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
