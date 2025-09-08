Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Южные Афины
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
22 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,05 млн
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$763,127
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$994,875
Вилла 12 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 12 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$3,51 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,29 млн
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$643,742
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,05 млн
Коттедж 7 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$842,717
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$1,40 млн
Коттедж 15 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 15 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 640 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$4,21 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,22 млн
Таунхаус 1 комната в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$713,969
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$936,353
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$1,93 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$819,309
Вилла 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 287 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,99 млн
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,17 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,49 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,57 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$661,299
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$444,767
