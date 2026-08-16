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Коттеджи в периферийной единице Южные Афины, Греция

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Municipality of Glyfada
16
Municipality of Agios Dimitrios
13
Municipality of Elliniko Argyroupoli
5
Municipal Unit of Elliniko
4
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38 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 760 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$5,02 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$242,045
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
$1,22 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 215 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$354,195
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Grekodom Development
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Коттедж в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Площадь 310 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 310 кв.м в Афинах. Коттедж имеет угловое расположение…
$843,564
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
$291,341
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,05 млн
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Коттедж 9 спален в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 9 спален
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 9
Площадь 564 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 564 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,53 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$247,949
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Коттедж в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 281 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 281 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. …
$1,12 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 128sq.m. built to …
$1,05 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$897,339
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Коттедж 6 спален в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 6
Площадь 390 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,00 млн
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Коттедж 7 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,48 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
$908,985
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
$2,91 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,48 млн
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Коттедж в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Площадь 239 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 239 кв.м в Афинах. Коттедж имеет угловое расположение…
$767,461
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Glyfada south near the center of the municipality maisonette 130 newly built luxury construc…
$990,561
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Коттедж в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 150 м²
Выставляется на аукцион двух этажный дом площадью 150 кв.м . Дата аукциона 10 Ноября 20…
$1,59 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,36 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$720,232
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
$501,107
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 312 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$743,846
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$448,669
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$177,106
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$649,390
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
In Ano Glyfada, 2 properties with a total area of ​​92 sq m are being sold together. They co…
$226,081
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Коттедж 8 спален в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 8 спален
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 8
Площадь 526 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 526 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит…
$566,740
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 163 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 163 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$212,528
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Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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