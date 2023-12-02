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периферийная единица Южные Афины
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Коттеджи в периферийная единица Южные Афины, Греция
Коттедж
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15 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5
3
230 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с бассейном
периферия Аттика, Греция
4
2
371 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
3
2
150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
€720,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
3
2
150 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Kentro 85 Sq.m., 2 Bedrooms, …
€1,30 млн
в месяц
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
4
3
260 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Kolymvitirio 260 Sq.m., 4 Bed…
€1,20 млн
в месяц
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Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
6
4
270 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€2,00 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с furnishings
периферия Аттика, Греция
9
3
390 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€850,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с furnishings
периферия Аттика, Греция
8
2
480 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,92 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 спален с furnishings
периферия Аттика, Греция
12
3
564 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 564 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,30 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
7
2
185 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€720,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с furnishings
периферия Аттика, Греция
4
1
60 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€370,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
2
122 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€630,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6
2
348 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€2,80 млн
в месяц
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
3
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€550,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
6
2
510 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,27 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция
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